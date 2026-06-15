टेलर स्विफ्ट की कुर्सी हुई 6 लाख में नीलाम

टेलर स्विफ्ट ने जिस कुर्सी पर बैठकर देखा था मैच, वह 6 लाख रुपये में बिकी

लेखन सयाली 11:23 am Jun 15, 202611:23 am

क्या है खबर?

टेलर स्विफ्ट के प्रशंसक केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में हैं। वे उनसे जुड़ी हर छोटी-बड़ी वस्तु को हासिल करने की चाह रखते हैं, फिर चाहे वह एक मामुली कुर्सी ही क्यों न हो। 7 जून को एक कुर्सी की नीलामी की घोषणा की गई थी, जिस पर बैठकर स्विफ्ट ने एक बास्केटबॉल मैच देखा था। यह कुर्सी बीते दिन 6 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत पर नीलाम हुई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।