बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'भारत भाग्य विधाता', 'हॉन्टेड 3D' और 'मैं वापस आऊंगा' में कौन निकला आगे?

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Jun 15, 202611:11 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड बॉलीवुड फिल्मों का सैलाब आया है। कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज हुई और दर्शकों पर खास छाप छोड़ रही है। इसके साथ दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज हुई है, जिसमें वेदांग रैना और शरवरी जैसे सितारे हैं। मिमोह चक्रवर्ती की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' भी 12 जून को रिलीज हुई है, और मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गर्वनर' भी। चलिए जानते हैं कि वीकेंड पर कौन किसपर भारी पड़ी है।