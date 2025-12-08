'बैटल ऑफ गलवान' से कब आएगी सलमान खान की पहली झलक? आ गई बड़ी जानकारी

'बैटल ऑफ गलवान' से कब आएगी सलमान खान की पहली झलक? आ गई बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में, सलमान को भारतीय सैनिक के किरदार में देखा जाएगा। इस युद्ध-ड्रामा फिल्म के लिए अभिनेता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इस बीच 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ी जानकारी सामने आई है, जो उनके प्रशंसकों को उत्साहित कर देगी। चर्चा है कि फिल्म से सलमान की पहली झलक खास दिन पर जारी होगी।
बयान
इस दिन जारी होगी सलमान की पहली झलक
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बैटल ऑफ गलवान' से सलमान की पहली झलक कथित तौर पर उनके 60वें जन्मदिन पर जारी की जा सकती है। बता दें कि भाईजान 27 दिसंबर, 2025 को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए युद्ध पर आधारित इस फिल्म में सलमान को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका में देखा जा सकता है।
फिल्म
2026 में रिलीज होगी बैटल ऑफ गलवान
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। चर्चा थी कि निर्माता फिल्म जनवरी, 2026 में रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अब इसे जून, 2026 में रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक बयान आना बाकी है। वर्कफ्रंट की बात करें, तो सलमान को 'बिग बॉस 19' में देखा जा रहा था। उन्होंने करीब 4 महीने तक शो को होस्ट किया। वहीं 7 दिसंबर को शो का फिनाले हुआ जिसमें गौरव खन्ना विजेता बने हैं।