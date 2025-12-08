'बैटल ऑफ गलवान' से कब आएगी सलमान खान की पहली झलक? आ गई बड़ी जानकारी

'बैटल ऑफ गलवान' से सलमान खान की पहली झलक पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Dec 08, 202510:35 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में, सलमान को भारतीय सैनिक के किरदार में देखा जाएगा। इस युद्ध-ड्रामा फिल्म के लिए अभिनेता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इस बीच 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ी जानकारी सामने आई है, जो उनके प्रशंसकों को उत्साहित कर देगी। चर्चा है कि फिल्म से सलमान की पहली झलक खास दिन पर जारी होगी।