ब्रिटेन में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगेगी रोक

ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:20 am Jun 15, 202611:20 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ अन्य देशों के बाद ब्रिटेन भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जल्द नई ऑनलाइन सुरक्षा योजना पेश कर सकते हैं। प्रस्तावित नियमों के तहत टिक-टॉक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच सीमित की जा सकती है। सरकार का कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है।