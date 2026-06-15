लखनऊ से नोएडा हवाई अड्डे पहुंची इंडिगो की पहली उड़ान

नोएडा हवाई अड्डे पर पहुंची पहली फ्लाइट, वाटर कैनन से ऐसे हुआ स्वागत

लेखन गजेंद्र 11:25 am Jun 15, 202611:25 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन सोमवार को पूरी तरह शुरू हो गया है। यहां लखनऊ से इंडिगो की उड़ान नोएडा हवाई अड्डे पहुंची, जिसका स्वागत किया गया। इंडिगो की उड़ान 6E-2278 ने सोमवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 6:55 पर रवाना हुई थी और सुबह 7:55 बजे नोएडा में उतरी। वापसी की उड़ान 6E-2279, शाम 6:55 बजे नोएडा से रवाना होगी और रात 8 बजे लखनऊ पहुंचेगी।