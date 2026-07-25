छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने के बाद सलमान खान ने साझा की ये रहस्यमयी पोस्ट

सलमान खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर जिम की कुछ तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'जो डर गया वो मर गया'।

अब उनके इस कैप्शन को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर उनका इशारा किस तरफ है। यह सब तब हुआ जब उन्होंने NEET पेपर लीक मामले पर अपनी राय रखी थी।

उन्होंने उस समय छात्रों और उनके माता-पिता से शांत रहने की अपील की थी। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में जरूरी कदम उठाएंगे।