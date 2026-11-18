'मातृभूमि' को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिला

सलमान खान की 'मातृभूमि' को सेंसर बोर्ड से मंजूरी, लंबे इंतजार के बाद मिला प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 05:19 pm Nov 18, 202605:19 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' ने लंबे इंतजार के बाद सेंसर प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। भारत-चीन के बीच 2020 के संघर्ष पर आधारित इस फिल्म को कथित तौर पर इसके कंटेंट और चीन के रेफरेंस को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पिछले महीने अपडेट आया था कि फिल्म को कथित तौर पर केंद्र सरकार से क्लियरेंस मिल गया है। अब खबर है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने भी 'मातृभूमि' को हरी झंडी दिखा दी है।