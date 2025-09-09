LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बैटल ऑफ गलवान' में फौजी बने सलमान खान ने दिखाई अपनी पहली झलक, तस्वीर वायरल
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से सलमान खान की तस्वीर वायरल (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

लेखन नेहा शर्मा
Sep 09, 2025
02:50 pm
क्या है खबर?

सलमान खान एक ओर जहां 'बिग बॉस 19' को लेकर चर्चा में हैं, वहीं उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सुर्खियों में है। अब फिल्म के सेट से उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जो खुद सलमान ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ साझा की है। सलमान ने हाल ही में लद्दाख में अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू की है। फौजी बनकर मैदान में उतरे सलमान का लुक देखकर उनके प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं है।

पहली झलक

आते ही इंटरनेट पर छाई तस्वीर

सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उनके माथे से खून बहता दिख रहा है और वो वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। साथ ही सलमान के सामने एक्शन के लिए क्लैपबोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। उनकी ये तस्वीर इंटरनेंट पर आते ही छा गई है और प्रशंसक इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपूर्व लाखिया इस फिल्म के निर्देशक हैं। इसमें पहली बार सलमान की जोड़ी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है।

ट्विटर पोस्ट

सलमान खान की तस्वीर वायरल