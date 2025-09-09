'बैटल ऑफ गलवान' में फौजी बने सलमान खान ने दिखाई अपनी पहली झलक, तस्वीर वायरल

पहली झलक

आते ही इंटरनेट पर छाई तस्वीर

सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उनके माथे से खून बहता दिख रहा है और वो वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। साथ ही सलमान के सामने एक्शन के लिए क्लैपबोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। उनकी ये तस्वीर इंटरनेंट पर आते ही छा गई है और प्रशंसक इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपूर्व लाखिया इस फिल्म के निर्देशक हैं। इसमें पहली बार सलमान की जोड़ी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है।