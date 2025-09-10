सलमान खान की 5 जबरदस्त फिल्में, एक ने उनके डूबते करियर को दिया था सहारा

सलमान खान के करियर की कुछ फिल्में ऐसी रहीं, जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कारानामा किया, बल्कि सलमान को भी बतौर हीरो खूब शोहरत मिली। ऐसी ही एक फिल्म थी 'दबंग', जो 10 सितंबर, 2010 को सिनेमाघरों में आई थी। फिल्म ने अपनी रिलीज के 15 साल पूरे कर लिए हैं। इसी फिल्म ने सलमान को चुलबुल पांडे नाम दिया था। आइए सलमान की उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में जानें, जिनसे उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी।

#1 'वॉन्टेड' साल 2009 में आई 'वॉन्टेड' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ये ऐसी फिल्म थी, जिसकी सच में सलमान को चाहत थी। दरअसल, इससे पहले उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई थीं। सलमान करियर के एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में प्रभु देवा ने उनके साथ 'वाॅन्टेड' बनाई और फिर सलमान इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। 35 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 90 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है।

#2 'बजरंगी भाईजान' साल 2015 में आई 'बजरंगी भाईजान' की कहानी ने दर्शकों की आंखें नम कर दी थीं और सलमान ने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। सलमान ने यूं तो 'टाइगर जिंदा है' से लेकर 'सुल्तान' और 'किक' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, लेकिन 'बजरंगी भाईजान' ने दुनियाभर में सफलता का डंका पीटा। 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी और इसने दुनियाभर में 918 करोड़ रुपये कमाए थे। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है।

#3 'सुल्तान' साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'सुल्तान' को अली अब्बास जफर ने निर्देशित किया था। फिल्म में सलमान ने एक पहलवान का किरदार निभाया था। ये पहली बार था, जब सलमान लाल लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरे थे। फिल्म में उनके साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। सुल्तान 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और फिल्म ने दुनियाभर में 623.33 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म देखी जा सकती है।