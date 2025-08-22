'बिग बॉस 19': सलमान खान की पहली तस्वीर देखी क्या? (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan1)

'बिग बॉस 19' के सेट से सामने आई सलमान खान की पहली तस्वीर, दिखा ऐसा लुक

लेखन दीक्षा शर्मा 07:41 pm Aug 22, 202507:41 pm

क्या है खबर?

छोटे पर्दे के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का शानदार आगाज जल्द ही होने वाला है। इस बार भी सलमान खान ही शो को होस्ट कर रहे हैं। शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब 'बिग बॉस 19' के सेट से सलमान की एक तस्वीर सामने आई है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में सलमान शो के मंच में नजर आ रहे हैं।