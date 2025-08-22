LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19' के सेट से सामने आई सलमान खान की पहली तस्वीर, दिखा ऐसा लुक 
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 22, 2025
07:41 pm
छोटे पर्दे के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का शानदार आगाज जल्द ही होने वाला है। इस बार भी सलमान खान ही शो को होस्ट कर रहे हैं। शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब 'बिग बॉस 19' के सेट से सलमान की एक तस्वीर सामने आई है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में सलमान शो के मंच में नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में सलमान को काले रंग का के कोट पैंट पहने हुए देखा जा सकता है। उनका यह लुक प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहा है। इस बार बिग बॉस के मंच के बैकड्रॉप में बड़ा सा शेर बनाया गया है, जिसने ताज पहना हुआ है। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर होगा। इस बार की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे।

