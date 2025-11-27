सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का बड़ा सौदा, जानिए कितने में बेचे अधिकार

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का बड़ा सौदा, जानिए कितने में बेचे अधिकार
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न दिखा सकी। यही वजह है कि लोग उनकी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आमिर खान की फिल्म 'लगान' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले अपूर्व लाखिया, सलमान के साथ इस फिल्म को पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पता चला है कि 'बैटल ऑफ गलवान' ने रिलीज से पहले बड़ा सौदा कर लिया है।
अधिकार
'बैटल ऑफ गलवान' ने 325 करोड़ में बेचे अधिकार
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो स्टूडियोज ने 'बैटल ऑफ गलवान' को 325 करोड़ रुपये की भारी कीमत के साथ खरीद लिया है। ल्म का संगीत अधिकार, सैटेलाइट अधिकार, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार और नाटकीय वितरण अधिकार अब जियो स्टूडियोज के पास होगा। सलमान की देशभक्ति से भरपूर एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए यह काफी बड़ा सौदा साबित हुआ है। ऐसा तभी होता है, जब किसी स्टूडियो को लगता है कि उसके पास संभावित ब्लॉकबस्टर फिल्म है।
उम्मीद
'बैटल ऑफ गलवान' से काफी उम्मीद
आमतौर पर देखा जाए तो सलमान की फिल्में 100-200 कराेड़ रुपये का आंकड़ा आराम से पार कर लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 'बैटल ऑफ गलवान' भी इस तरह का आंकड़ा पार कर जाती है तो जियो स्टूडियोज 325 करोड़ के मुकाबले निर्माताओं को ज्यादा राशि का भुगतान करेगा। अगर आंकड़ों में कमी हुई तो कीमत उसी हिसाब से कम कर दी जाएगी। 'बैटल ऑफ गलवान' 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी, लेकिन आधिकारिक रिलीज तारीख का ऐलान बाकी है।