'बैटल ऑफ गलवान' रिलीज से पहले हुई मालामाल

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का बड़ा सौदा, जानिए कितने में बेचे अधिकार

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Nov 27, 202503:17 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न दिखा सकी। यही वजह है कि लोग उनकी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आमिर खान की फिल्म 'लगान' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले अपूर्व लाखिया, सलमान के साथ इस फिल्म को पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पता चला है कि 'बैटल ऑफ गलवान' ने रिलीज से पहले बड़ा सौदा कर लिया है।