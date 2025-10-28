टाटा सिएरा 25 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए पुराने मॉडल से क्या होगा अलग
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स अपनी नई सिएरा को 25 नवंबर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिड-साइज SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच रखी जाएगी। इसका ICE वर्जन सबसे पहले आने की संभावना है और उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। टाटा सिएरा कंपनी का लोकप्रिय मॉडल रहा है, जिसे 1991 में लाया गया और 2003 में बंद कर दिया। लॉन्च होने के बाद यह हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट को टक्कर देगी।
लुक
ऐसा होगा सिएरा का लुक
पुरानी सिएरा से प्रेरित नई SUV में सिग्नेचर कर्व्ड रियर विंडो, बॉक्सी व्हील आर्च और लंबा बोनट जैसे डिजाइन एलिमेंट बरकरार हैं। अब इसमें शार्प रूफलाइन, छोटे फ्रंट और रियर ओवरहैंग्स और ज्यादा सीधा, स्लैब-साइडेड आकार है। पतला हेडलैंप सेटअप और कनेक्टेड DRL नई टाटा कारों जैसे लगते हैं, जबकि पहियों का आकार भी 4-इंच बढ़ाकर 19-इंच कर दिया है। इसमें महिंद्रा XEV 9e जैसा 3-स्क्रीन सेटअप मिलने की संभावना है और प्रत्येक यूनिट 12.3-इंच की हो सकती है।
पावरट्रेन
कैसे होंगे गाड़ी के पावरट्रेन विकल्प?
कार निर्माता नई सिएरा को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में उतारेगी। पेट्रोल SUV में नया 1.5-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जबकि एंट्री-लेवल वेरिएंट में इसका नैचुरली एस्पिरेटेड वर्जन मिलेगा। दूसरा कर्व का 1.5-लीटर डीजल इंजन होगा, जबकि EV मॉडल में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और महिंद्रा BE 6 जैसे मॉडल्स को टक्कर देने वाला बैटरी पैक होगा। कर्व के ऊपर रखे जाने के कारण ICE मॉडल की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी।