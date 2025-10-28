टाटा सिएरा अगले महीने लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@deepaksonar911)

टाटा सिएरा 25 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए पुराने मॉडल से क्या होगा अलग

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स अपनी नई सिएरा को 25 नवंबर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिड-साइज SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच रखी जाएगी। इसका ICE वर्जन सबसे पहले आने की संभावना है और उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। टाटा सिएरा कंपनी का लोकप्रिय मॉडल रहा है, जिसे 1991 में लाया गया और 2003 में बंद कर दिया। लॉन्च होने के बाद यह हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट को टक्कर देगी।