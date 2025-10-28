चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया, 2 राज्यों की मतदाता सूची में नाम
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव में दांव आजमा रहे जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को मंगलवार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत को 2 राज्यों की मतदाता सूची में नाम होने की वजह से तलब किया है। प्रशांत का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की मतदाता सूचियों में पाया गया है। उनको 3 दिन के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।
नोटिस
बिहार के निवासी हैं प्रशांत
आधिकारिक रिकॉर्ड के हवाले से बताया गया कि प्रशांत का नाम पश्चिम बंगाल में 121, कालीघाट रोड पर पंजीकृत है। यह कोलकाता के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय का पता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। उनका मतदान केंद्र बी-रानीशंकरी लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल है, जबकि प्रशांत बिहार के निवासी हैं। बिहार में उनका नाम पैतृक स्थान रोहतास के सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर में पंजीकृत है। उनका मतदान केंद्र मध्य विद्यालय, कोनार है।
चुनाव
पश्चिम बंगाल में कैसे आया नाम?
पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत ने ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। उसी समय उनका नाम राज्य की सूची में शामिल किए जाने की संभावना है। प्रशांत को कानून के तहत नए निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होने के लिए फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन करना होगा और घोषित करना होगा कि उनका नाम पिछली मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जनसुराज ने इसे आयोग की चूक बताई है।