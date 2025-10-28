चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया, 2 राज्यों की मतदाता सूची में नाम

चुनाव

पश्चिम बंगाल में कैसे आया नाम?

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत ने ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। उसी समय उनका नाम राज्य की सूची में शामिल किए जाने की संभावना है। प्रशांत को कानून के तहत नए निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होने के लिए फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन करना होगा और घोषित करना होगा कि उनका नाम पिछली मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जनसुराज ने इसे आयोग की चूक बताई है।