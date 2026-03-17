सलीम खान को अस्पताल से मिली छुट्‌टी

सलीम खान को अस्पताल से मिली छुट्‌टी, एक महीने से थे भर्ती

लेखन ज्योति सिंह 02:13 pm Mar 17, 202602:13 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के पिता सलीम खान को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 90 वर्षीय पटकथा लेखक पिछले एक महीने से मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। PTI से बातचीत में एक सूत्र ने बताया, "उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वे अभी भी अस्पताल में हैं।" इस खबर के बाहर आने से सलीम के चाहने वालों ने राहत की सांस ली है।