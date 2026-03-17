सलीम खान को अस्पताल से मिली छुट्टी, एक महीने से थे भर्ती
क्या है खबर?
सलमान खान के पिता सलीम खान को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 90 वर्षीय पटकथा लेखक पिछले एक महीने से मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। PTI से बातचीत में एक सूत्र ने बताया, "उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वे अभी भी अस्पताल में हैं।" इस खबर के बाहर आने से सलीम के चाहने वालों ने राहत की सांस ली है।
वजह
क्यों अस्पताल में भर्ती हुए थे सलीम?
17 फरवरी को सलीम को लीलावती अस्पताल लाया गया था। शुरुआती जांच के बाद, उन्हें ICU में भर्ती किया गया। एक दिन बाद, डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि उन्हें 'मामूली' मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ था, जिसका इलाज किया गया। एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस दौरान पूरा खान परिवार अस्पताल में मौजूद रहा। हाल ही में, इफ्तार पार्टी से निकलते हुए अरबाज खान ने बताया था कि उनके पिता को जल्द छुट्टी मिल जाएगी।
फिल्मोग्राफी
सलीम ने इन फिल्मों के जरिए हासिल की शोहरत
बॉलीवुड में सलीम-जावेद की जोड़ी हमेशा से लोकप्रिय रही है। जावेद अख्तर के साथ मिलकर, सलमान के पिता ने 'शोले', 'दीवार' और 'डॉन' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं। सलीम के करियर की यादगार फिल्मों में 'त्रिशूल', 'जंजीर', 'सीता और गीता', 'हाथी मेरे साथी', 'यादों की बारात' और 'मिस्टर इंडिया' भी शामिल हैं जिनमें उनके द्वारा लिखे गए डायलॉग हमेशा के लिए यादगार बन गए। यही नहीं, दोनों ने मिलकर करीब 24 से ज्यादा फिल्मों में अपना योगदान दिया है।