यशराज की पिछली 5 फिल्माें का रिपोर्ट कार्ड, तीसरी वाली तो बुरी तरह पिटी

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'वॉर 2' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार अब खत्म हो गया है। यह फिल्म 14 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को समीक्षकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिल रही है। इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है, वहीं कियारा आडवाणी भी फिल्म का हिस्सा हैं। आइए यशराज बैनर की पिछली 5 फिल्मों का हाल जानते हैं।

#1 'सैयारा' यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी 18 जुलाई को रिलीज हुई यह फिल्म अब भी सिनेमाघरों में लगी हुई है। अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपने शानदर अभिनय और जबरदस्त केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'सैयारा' ने अब तक दुनियाभर में 541 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

#2 'टाइगर 3' नवंबर, 2023 में यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'टाइगर 3' रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की थी और इसे टाइगर फ्रेंसाइजी की सबसे कमजोर फिल्म बताया गया था। समीक्षकों से 'टाइगर 3' को हरी झंडी नहीं मिली थी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में 464 करोड़ रुपये कमाए थे। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#3 'द ग्रेट इंडियन फैमिली' सितंबर, 2023 में यशराज की फिल्म 'द ग्रेट इंडियन फैमिली' आई थी, जिसका बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बुरा हाल हुआ था। फिल्म को दर्शकों ने बुरी तरह नकारा था। 40 करोड़ रुपये की लागत वाली यह फिल्म महज 6.1 करोड़ रुपये कमा पाई थी। इस फिल्म में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिनेमाघरों के बाद अमेजन प्राइम वीडियाे पर आई थी।