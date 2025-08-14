LOADING...
अर्चना पूरन सिंह के बेटे ने गर्लफ्रेंड से की सगाई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmaansethi)

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन ने गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी से की सगाई, सामने आई तस्वीर 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
07:10 pm
क्या है खबर?

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बड़े बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी से सगाई कर ली है। दोनों ने इस साल जुलाई में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। आर्यमन ने हाल ही में अपने व्लॉग में योगिता को शादी के लिए प्रपोज किया। आर्यमन ने घुटनों के बल बैठकर अपनी प्रेमिका से पूछा, "क्या तुम मुझझे शादी करोगी?" इसके बाद योगिता ने तुरंत हां कहा और एक-दूजे को गले लगाया।

बयान

मुझे यकीन नहीं हो रहा- आर्यमन 

आर्यमन ने कहा, "मैं कांप रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह मेरे सूरजमुखी के लिए एक सूरजमुखी है। यह अंगूठी आपके लिए है। अब यह घर आपका है।" इस जोड़े ने बताया कि वे अब साथ रहने वाले हैं। आर्यमन ने कहा, "हमने तय कर लिया है कि हम साथ रहेंगे। हमने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। लग रहा हम बड़े हो गए हैं।" इस व्लॉग में अर्चना और परमीत भी नजर आए।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें 