अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन ने गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी से की सगाई, सामने आई तस्वीर 

बयान

मुझे यकीन नहीं हो रहा- आर्यमन

आर्यमन ने कहा, "मैं कांप रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह मेरे सूरजमुखी के लिए एक सूरजमुखी है। यह अंगूठी आपके लिए है। अब यह घर आपका है।" इस जोड़े ने बताया कि वे अब साथ रहने वाले हैं। आर्यमन ने कहा, "हमने तय कर लिया है कि हम साथ रहेंगे। हमने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। लग रहा हम बड़े हो गए हैं।" इस व्लॉग में अर्चना और परमीत भी नजर आए।