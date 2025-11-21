अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग रिश्ते की खबरों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
'सैयारा' फिल्म से रातों-रात चर्चा में आए अभिनेता अहान पांडे इंटरनेट के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी बन चुके हैं। काम से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी लोगों का ध्यान खींचती रहती है। ददरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि अभिनेता अपनी सह-अभिनेत्री अनीत पड्डा काे डेट कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म निर्माता करण जौहर की प्रतिक्रिया ने अहान और अनीत के रिश्ते की अफवाह को फिर से हवा दे दी। अब 'सैयारा' अभिनेता ने खुद ही सच बता दिया है।
दोस्ती
अनीत को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं अहान
अहान ने हालिया इंटरव्यू में, 'सैयारा' अभिनेत्री संग उन्हें जोड़ने वाली अफवाहों को खारिज किया है। GQ इंडिया के साथ बातचीत में उन्होंने अनीत को सिर्फ अच्छा दोस्त बताया है। अभिनेता ने कहा, "अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूरा इंटरनेट यही सोच रहा है कि हम साथ हैं, लेकिन हम साथ नहीं हैं। केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती। यह सहजता, सुरक्षा और लोगों के नजर आने के बारे में है। हम दोनों ने एक-दूसरे को यह एहसास दिलाया है।"
रिश्ता
"अनीत संग मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं होगा"
अहान ने आगे कहा, "भले ही वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी अनीत के साथ मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं होगा। " दरअसल एक बातचीत में करण ने अहान और अनीत के रिश्ते की खबरों पर कहा था कि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर दोनों डेट करने वाले हे हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा कि ऐसा होगा या नहीं। बता दें कि फिलहाल अहान, अली अब्बास अली की आगामी फिल्म में व्यस्त हैं।