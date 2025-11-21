अहान पांडे ने अनीत पड्‌डा संग रिश्ते की अफवाह पर दी प्रतिक्रिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ahaanpandayy)

अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग रिश्ते की खबरों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

'सैयारा' फिल्म से रातों-रात चर्चा में आए अभिनेता अहान पांडे इंटरनेट के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी बन चुके हैं। काम से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी लोगों का ध्यान खींचती रहती है। ददरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि अभिनेता अपनी सह-अभिनेत्री अनीत पड्डा काे डेट कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म निर्माता करण जौहर की प्रतिक्रिया ने अहान और अनीत के रिश्ते की अफवाह को फिर से हवा दे दी। अब 'सैयारा' अभिनेता ने खुद ही सच बता दिया है।