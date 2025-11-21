LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'द फैमिली मैन 3' रिव्यू: 4 साल बाद श्रीकांत तिवारी की वापसी पर क्या बोली जनता?
'द फैमिली मैन 3' रिव्यू: 4 साल बाद श्रीकांत तिवारी की वापसी पर क्या बोली जनता?
'द फैमिली मैन 3' रिव्यू (तस्वीर: एक्स/@primevideoIN)

'द फैमिली मैन 3' रिव्यू: 4 साल बाद श्रीकांत तिवारी की वापसी पर क्या बोली जनता?

लेखन ज्योति सिंह
Nov 21, 2025
09:57 am
क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' आखिरकार रिलीज हो गई है। इसी के साथ श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) की 4 साल बाद वापसी हुई है। दिलचस्प बात ये है कि मनोज अकेले नहीं लौटे हैं, बल्कि अपने साथ विलेन के तौर पर जयदीप अहलावत को लेकर आए हैं। इसके अलावा, अभिनेत्री निमरत कौर भी इस सीरीज का हिस्सा बनकर आई हैं। जानिए 'द फैमिली मैन 3' देखने के बाद लोगों की क्या राय है।

तारीफ

लोगों ने मनोज और जयदीप को बताया बेहतरीन अभिनेता

वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अधिकतर लोगों का कहना है कि मनोज और जयदीप ने बेहतरीन काम किया है। एक यूजर ने लिखा, 'आधी रात से सुबह 6 बजे तक देखा, कोई पछतावा नहीं। 'द फैमिली मैन 3' तो एकदम सोना है। मनोज और जयदीप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

कमजोरी

कुछ लोगों को कमजोर लगी सीरीज

कुछ लोगों को मनोज अभिनीत 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन कमजोर लग रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'सीजन 1>सीजन 2>सीजन 3, अब तक का सबसे कमजोर सीजन। सिर्फ एक सामान्य खलनायक की वजह से। इस सीजन में श्रीकांत तिवारी ने एक वांटेड मैन के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उतना नहीं। उनके परिवार ने उन्हें एक तरह से बहुत निराश किया। बड़े 'साउथ' कैमियो रोमांचक थे।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

प्रतिक्रिया

अन्य दर्शकों ने दी ये प्रतिक्रियाएं

कुल मिलाकर 'द फैमिली मैन 3' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, 'यह अच्छा था, लेकिन बेहतर हो सकता था। इस बार श्रीकांत तिवारी ने वांटेड मैन की भूमिका निभाई, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति के रूप में थोड़ा पीछे रह गए।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरा पसंदीदा भारतीय शो लौट आया है- बेहतरीन नए कलाकारों और उत्तर-पूर्व की कहानी के साथ। पहले की तरह मुद्दों पर उतना मुखर नहीं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म।'

सीरीज

'द फैमिली मैन 3' के बारे में 

'द फैमिली मैन 3' 21 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। इसमें कुल 7 एपिसोड हैं। सीरीज में मनोज, जयदीप और निमरत के अलावा प्रियामणि, शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा और दलीप ताहिल प्रमुख किरदार में हैं। सीरीज के निर्देशन की कमान राज और डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने उठाई है। इस सीरीज के पिछले 2 सीजन 2019 और 2021 में रिलीज हुए थे।