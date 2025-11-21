'द फैमिली मैन 3' रिव्यू: 4 साल बाद श्रीकांत तिवारी की वापसी पर क्या बोली जनता?

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' आखिरकार रिलीज हो गई है। इसी के साथ श्रीकांत तिवारी ( मनोज बाजपेयी ) की 4 साल बाद वापसी हुई है। दिलचस्प बात ये है कि मनोज अकेले नहीं लौटे हैं, बल्कि अपने साथ विलेन के तौर पर जयदीप अहलावत को लेकर आए हैं। इसके अलावा, अभिनेत्री निमरत कौर भी इस सीरीज का हिस्सा बनकर आई हैं। जानिए 'द फैमिली मैन 3' देखने के बाद लोगों की क्या राय है।

तारीफ लोगों ने मनोज और जयदीप को बताया बेहतरीन अभिनेता वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अधिकतर लोगों का कहना है कि मनोज और जयदीप ने बेहतरीन काम किया है। एक यूजर ने लिखा, 'आधी रात से सुबह 6 बजे तक देखा, कोई पछतावा नहीं। 'द फैमिली मैन 3' तो एकदम सोना है। मनोज और जयदीप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Watched From Midnight To 6 AM, No Regrets. The Family Man 3 Is Pure Gold 🐐 @BajpayeeManoj & @JaideepAhlawat Have Once Again Proved Why They’re Among The Finest Actors In The Industry . ❤️@rajndk Sirf Ek Episode Bada Dete Toh Chain Ki Nind Aati 😭 https://t.co/6zrOSPxb6C — A T M A R A M (@mr_deadskull) November 21, 2025

कमजोरी कुछ लोगों को कमजोर लगी सीरीज कुछ लोगों को मनोज अभिनीत 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन कमजोर लग रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'सीजन 1>सीजन 2>सीजन 3, अब तक का सबसे कमजोर सीजन। सिर्फ एक सामान्य खलनायक की वजह से। इस सीजन में श्रीकांत तिवारी ने एक वांटेड मैन के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उतना नहीं। उनके परिवार ने उन्हें एक तरह से बहुत निराश किया। बड़े 'साउथ' कैमियो रोमांचक थे।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट #TheFamilyMan3 :⭐⭐⭐



Season 1>Season 2>Season 3



Weakest season yet. Mainly because of a generic villain



This season Srikant Tiwari fulfilled his duty as the wanted man but not so much as the family man. His family let him down big time in a way



The big "south" cameos were… pic.twitter.com/pQtIKof9Tj — Lakshman Sai Kumar Tumati (@LakshmanOnX) November 20, 2025

प्रतिक्रिया अन्य दर्शकों ने दी ये प्रतिक्रियाएं कुल मिलाकर 'द फैमिली मैन 3' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, 'यह अच्छा था, लेकिन बेहतर हो सकता था। इस बार श्रीकांत तिवारी ने वांटेड मैन की भूमिका निभाई, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति के रूप में थोड़ा पीछे रह गए।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरा पसंदीदा भारतीय शो लौट आया है- बेहतरीन नए कलाकारों और उत्तर-पूर्व की कहानी के साथ। पहले की तरह मुद्दों पर उतना मुखर नहीं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म।'