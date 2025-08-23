OTT पर फिर गूंजेगी 'दहाड़', रीमा कागती ने सोनाक्षी सिन्हा से मिलाया हाथ
क्या है खबर?
वेब सीरीज 'दहाड़' के साथ अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने OTT पर कदम रखा था। पुलिस अफसर अंजलि भाटी के किरदार में सोनाक्षी ने कमाल कर दिया था, वहीं विजय वर्मा ने भी दर्शकों को अपना मुरीद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समीक्षकों से इस सीरीज को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। अब 'दहाड़' का दूसरा सीजन 'दहाड़ 2' आ रहा है, जिसके लिए एक बार फिर निर्माता रीमा कागती ने सोनाक्षी से हाथ मिलाया है।
रिपोर्ट
'दहाड़ 2' के लिए उत्साहित सोनाक्षी और रीमा
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रीमा दुनियाभर में वाहवाही लूट चुकी फिल्म 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' के बाद अब 'दहाड़ 2' लेकर आ रही हैं। इस थ्रिलर सीरीज में सोनाक्षी अपनी वापसी को लेकर बेहद उत्सहित हैं और एक सख्त पुलिस अफसर का किरदार निभाने के लिए कमर कस चुकी हैं। रीमा भी बतौर निर्माता-निर्देशक और लेखक 'दहाड़' की कहानी आगे बढ़ाने के लिए रोमांचित हैं और इस काम में हर बार की तरह उनकी जोड़ीदार जोया अख्तर उनके साथ हाेंगी।
अपडेट
पहले आया था सीजन 2 से जुड़ा ये अपडेट
इसी साल मई में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि 'दहाड़' का दूसरा सीजन आने वाला है। सीरीज की कहानी पर काम शुरू हो चुका है और इसकी शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है। खबर थी कि जोया के साथ मिलकर रीमा 'दहाड़ 2' की कहानी लिख रही हैं। सोनाक्षी और गुलशन देवैया समेत तमाम कलाकार अपने-अपने किरदारों को दोहराते हुए नजर आएंगे। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी।
सीरीज
कब रिलीज हुई थी 'दहाड़'?
रीमा और जोया अख्तर ने 'दहाड़ सीजन 1' की इस कहानी को स्क्रीप्ले के जरिए 8 एपिसोड में फैलाया और क्लाइमैक्स में ही इसके अगले सीजन का संकेत दे दिया था। 'दहाड़ की कहानी के साथ इसके किरदारों का खाका जिस तरह खींचा गया, वो भी सीरीज में देखने लायक था। रीमा और रुचिका ओबेरॉय के निर्देशन में बनी दहाड़ में कलाकारों का प्रदर्शन भी बड़ा सधा हुआ था। 12 मई, 2023 को 'दहाड़' दर्शकों के बीच आई थी।