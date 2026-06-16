'एजेंट विनोद' की नाकामी पर सैफ अली खान का चौंकाने वाला खुलासा, अहंकार नहीं ये थी असली वजह

ललित ने किस पर लगाए 'एजेंट विनोद' बनाने के दौरान दखलंदाजी के आरोप?

सैफ ने बताया कि 'एजेंट विनोद' को बनाने के तरीके में काफी दिक्कतें आईं और फिल्म अपनी पटरी से उतर गई।

निर्देशक श्रीराम राघवन ने तो मजाक में यहां तक कह दिया था कि उन्होंने पिज्जा पर जरूरत से ज्यादा सामान डाल दिए थे।

अभिनेता ललित परिमू ने भी सैफ और करीना कपूर खान पर दखलंदाजी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उनकी दखलंदाजी की वजह से राघवन का मूल विचार कमजोर पड़ गया।

खुद राघवन ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने कहानी के बजाय एक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद वह थोड़ी उलझी हुई सी महसूस हुई।