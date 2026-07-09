सैफ अली खान का बयान, बोले- 'धुरंधर' ने 3,100 करोड़ के साथ बदला बॉलीवुड गानों का खेल

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने की 3,100 करोड़ से ज्यादा की कमाई

इस फ्रेंचाइजी का संगीत शश्वत सचदेव ने तैयार किया है, जिसमें 'शरारत' जैसे नए गाने और 'रन डाउन द सिटी - मोनिका' जैसे दमदार रीमिक्स शामिल हैं।

सैफ को 'शरारत' इसलिए भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इसने शादी के गानों को नया रूप दिया और पुराने आइटम गानों के ढर्रे से हटकर कुछ नया पेश किया।

सिर्फ 2 फिल्मों में 3,100 करोड़ से ज्यादा की कमाई और रणवीर सिंह के साथ सितारों से सजी कास्ट के साथ, 'धुरंधर' सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा, बल्कि बॉलीवुड के लिए नए ट्रेंड स्थापित कर रहा है।