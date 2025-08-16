सैफ अली खान की 16 पुरस्कार जीत चुकी वो फिल्म, जिसके बाद दौड़ पड़ा उनका करियर

सैफ अली खान ने अपने एक्टिंग करियर में अब तक कई छोटी-बड़ी फिल्मों में काम किया है। एक ओर जहां सैफ ने अपने अभिनय के लिए सुर्खियां बटोरीं, वहीं शाही और फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले सैफ अपनी जीवनशैली और फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके सैफ 55 साल के हो गए हैं। आइए इस खास मौके पर उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्म के बारे में जानें।

फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' बनी थी सैफ का सहारा सैफ की फिल्म 'तान्हाजी' ने जबरदस्त कमाई की थी। इससे पहले आई उनकी 'लाल कप्तान', 'बाजार', 'कालाकांडी' जैसी फिल्मों को दर्शकों ने बुरी तरह नकार दिया था। ऐसे में साल 2020 में 'तान्हाजी' उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई। न सिर्फ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े, बल्कि सैफ ने विलेन उदयभान सिंह राठौड़ का किरदार निभाकर पर्दे पर खूब तहलका भी मचाया। अपनी खलनायकी से वह फिल्म के हीरो अजय देवगन को पूरी टक्कर देते नजर आए थे।

परफॉर्मेंस विलेन बनकर छा गए थे सैफ फिल्म में अजय छत्रपति शिवाजी महाराज के करीबी और मराठा योद्धा तान्हाजी मालुसरे की भूमिका में थे। उन्होंने अपने इस किरदार में जान फूंक दी थी। अजय की दमदार परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई थी, लेकिन सैफ भी विलेन बनकर छा गए थे। उन्होंने बड़े पर्दे पर उदयभान सिंह राठौड़ के किरदार में ऐसी खलनायकी दिखाई कि दर्शक हैरान रह गए। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म के VFX को भी लोगों ने जमकर सराहा था।

कमाई 150 करोड़ रुपये का बजट और कमाई 300 करोड़ के पार बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'तान्हाजी' ने भारत में 279 करोड़ तो दुनियाभर में 361 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये था। इस फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी में मुगल शहशांह औरंगजेब के कब्जे से कोंढाणा किले को वापस हासिल करने पर आधारित थी। उस वक्त शिवाजी महाराज के सबसे बहादुर सेनापति तान्हाजी मालुसरे मुगल की सेना से भिड़ गए थे और कोंढाणा किले पर जीत का परचम लहराया था।