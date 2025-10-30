प्रार्थना

लोगों ने शिल्पा की मां के लिए प्रार्थना की

इंस्टाग्राम पेज विरल भयानी ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, 'शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचीं, जहां उनकी मां को भर्ती कराया गया है। आंटीजी जल्दी ठीक हो जाइए।' वीडियो के बाहर आते ही लोगों ने अभिनेत्री की मां के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू की दी हैं। एक ने लिखा, 'वह जल्द ठीक हो जाएंगी।' दूसरे ने लिखा, 'भगवान उन पर कृपा करें।' फिलहाल, शिल्पा या उनके परिवार ने अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है।