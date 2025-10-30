शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी मुंबई के अस्पताल में हुईं भर्ती, सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब अभिनेत्री को अस्पताल के बाहर देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शिल्पा को तेजी से चलते हुए अस्पताल के अंदर जाते देखा जा सकता है। वीडियो में अभिनेत्री अकेले हैं और उन्होंने हल्के नीले रंग की शर्ट के साथ सफेद पैंट पहन रखी है।
प्रार्थना
लोगों ने शिल्पा की मां के लिए प्रार्थना की
इंस्टाग्राम पेज विरल भयानी ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, 'शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचीं, जहां उनकी मां को भर्ती कराया गया है। आंटीजी जल्दी ठीक हो जाइए।' वीडियो के बाहर आते ही लोगों ने अभिनेत्री की मां के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू की दी हैं। एक ने लिखा, 'वह जल्द ठीक हो जाएंगी।' दूसरे ने लिखा, 'भगवान उन पर कृपा करें।' फिलहाल, शिल्पा या उनके परिवार ने अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
