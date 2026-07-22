रयान रेनॉल्ड्स ने किया 'डेडपूल' की धमाकेदार वापसी का एलान, इस बार कॉमिक्स से आएगा कुछ ऐसा जो उड़ा देगा होश

रायन ने बताया कि इस बार वे कॉमिक्स के कुछ बेहद खास और अनसुने किरदारों या कहानियों को फिल्म में शामिल करना चाहते हैं।

हालांकि, फिल्म की कहानी और कलाकारों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। यह खबर 2024 में रिलीज हुई 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' की जबरदस्त कामयाबी के बाद आई है।

इस फिल्म ने दुनिया भर में 1 अरब 73 करोड़ रुपये कमाए थे और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म बन चुकी है।

मार्वल के प्रशंसकों के लिए अगली बड़ी फिल्में हैं। 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 30 जुलाई को भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जबकि 'अवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर को रिलीज होगी।