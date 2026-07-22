रयान रेनॉल्ड्स ने किया 'डेडपूल' की धमाकेदार वापसी का एलान, इस बार कॉमिक्स से आएगा कुछ ऐसा जो उड़ा देगा होश
रायन रेनॉल्ड्स ने हाल ही में पुष्टि की है कि वे एक और 'डेडपूल' फिल्म में डेडपूल, यानी वेड विल्सन का किरदार फिर से निभाएंगे।
मार्वल स्टूडियोज ने भी इस फिल्म पर शुरुआती काम शुरू कर दिया है। फैनेटिक्स फेस्ट 2026 में बोलते हुए, उन्होंने कहा, 'एक और 'डेडपूल' फिल्म बनने वाली है। यह बहुत शानदार होगी।' फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक कोई लेखक या निर्देशक तय नहीं हुआ है, इसलिए इसकी तैयारी अभी शुरुआती चरण में ही है।
रायन ने कॉमिक्स के कुछ बहुत खास हिस्सों के इस्तेमाल के संकेत दिए
रायन ने बताया कि इस बार वे कॉमिक्स के कुछ बेहद खास और अनसुने किरदारों या कहानियों को फिल्म में शामिल करना चाहते हैं।
हालांकि, फिल्म की कहानी और कलाकारों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। यह खबर 2024 में रिलीज हुई 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' की जबरदस्त कामयाबी के बाद आई है।
इस फिल्म ने दुनिया भर में 1 अरब 73 करोड़ रुपये कमाए थे और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म बन चुकी है।
मार्वल के प्रशंसकों के लिए अगली बड़ी फिल्में हैं। 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 30 जुलाई को भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जबकि 'अवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर को रिलीज होगी।