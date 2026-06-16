रसेल क्रो ने 'ग्लैडिएटर 2' की खोली पोल, कह दी ये बात मनोरंजन Jun 16, 2026

रसेल क्रो 2024 की 'ग्लैडिएटर' सीक्वल से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म इसलिए कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें वो नैतिक आधार गायब था, जिसने पहली फिल्म को इतना खास बनाया था।

ताओरमिना फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि स्टूडियोज यह समझ ही नहीं पाए कि दर्शकों, खासकर महिलाओं को, आखिर क्या पसंद आता है, जब उन्होंने 2000 में आई उनकी फिल्म का अगला भाग बनाने की कोशिश की।