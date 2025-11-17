LOADING...
रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला ने जीता 'पति पत्नी और पंगा', तालियां बजाते रह गए गुरमीत और देबिना
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जीती 'पति पत्नी और पंगा' की ट्रॉफी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rubinadilaik)

लेखन नेहा शर्मा
Nov 17, 2025
02:17 am
क्या है खबर?

टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' के फिनाले का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। ग्रैंड फिनाले 15 और 16 नवंबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हुआ और इस बार विजेता बने रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला। शो की एक और टॉप जोड़ी गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी को पीछे छोड़ते हुए अभिनव-रुबीना ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जैसे ही होस्ट सोनाली बेंद्रे ने विजेता जोड़ी अभिनव-रुबीना के नाम की घोषणा की, दोनों डांस करने लगे।

प्रतिस्पर्धा

गुरमीत चौधरी-देबीना बनर्जी से हुई कड़ी टक्कर

रुबीना और अभिनव ने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक' जीतकर सबका दिल जीत लिया। इस सीजन में उन्हें 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' का खिताब मिला यानी उनकी जोड़ी शो की सबसे बेहतरीन और समझदार जोड़ी साबित हुई। शो के फिनाले में रुबीना और अभिनव की भिड़ंत टीवी और इस शो की चर्चित जोड़ी गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी से हुई। कड़ी टक्कर के बाद रुबीना और अभिनव ने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

ट्विटर पोस्ट

खुशी से झूम उठे रुबीना और अभिनव

पसंद

रुबीना-अभिनव की जोड़ी ने जीता दर्शकों का दिल

शो में भाग लेने वाली सभी जोड़ियों ने कई मजेदार टास्क, गेम्स और चैलेंज पूरे किए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन-सी जोड़ी सबसे मजबूत है। हर एपिसोड में रुबीना और अभिनव की जोड़ी की केमिस्ट्री और टीमवर्क दर्शकों को बहुत पसंद आया। प्रशंसकों ने उनका खूब समर्थन किया। 'पति पत्नी और पंगा' में हिना खान, स्वरा भास्कर, गीता फोगाट, सुदेश लहरी, देबिना बनर्जी, ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार और अविका गौर अपने-अपने पार्टनर के साथ नजर आए थे।