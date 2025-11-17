रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जीती 'पति पत्नी और पंगा' की ट्रॉफी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rubinadilaik)

रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला ने जीता 'पति पत्नी और पंगा', तालियां बजाते रह गए गुरमीत और देबिना

लेखन नेहा शर्मा 02:17 am Nov 17, 202502:17 am

क्या है खबर?

टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' के फिनाले का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। ग्रैंड फिनाले 15 और 16 नवंबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हुआ और इस बार विजेता बने रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला। शो की एक और टॉप जोड़ी गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी को पीछे छोड़ते हुए अभिनव-रुबीना ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जैसे ही होस्ट सोनाली बेंद्रे ने विजेता जोड़ी अभिनव-रुबीना के नाम की घोषणा की, दोनों डांस करने लगे।