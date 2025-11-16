अदिति राव हैदरी की फर्जी व्हाट्सऐप प्रोफाइल बनाकर की जा रही थी ठगी, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने प्रशंसकों को चेतावनी दी है कि उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके एक फर्जी व्हाट्सऐप प्रोफाइल बनाई गई थी। इस प्रोफाइल से लोगों और विज्ञापन कंपनियों को मैसेज भेजकर ठगी की जा रही थी। अदिति ने सभी से सतर्क रहने और ऐसे धोखेबाजों से बचने की अपील की है। अदिति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर पूरा मामला बताते हुए अपने प्रशंसकों को आगाह किया है।
आगाह
अदिति ने दी प्रशंसकों को चेतावनी
अदिति ने प्रंशसकों और फोटोग्राफरों को चेतावनी दी है कि कोई उनके नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज रहा है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने निजी नंबर से किसी से भी काम के लिए संपर्क नहीं करतीं। प्रशसकों से उनका अनुरोध है कि केवल उनकी आधिकारिक टीम के जरिए ही संपर्क करें। अदिति ने कहा कि अगर किसी को उस शख्स से कोई मैसेज मिले तो सीधे उनकी टीम से ही बात करें।
पोस्ट
मेरा हर काम मेरी टीम के जरिए होता है- अदिति
अदिति ने लिखा, 'आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कोई मेरा नाम और फोटो का इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप पर फोटोग्राफरों को मैसेज भेज रहा है। ये मैं नहीं हूं। मैं ऐसे किसी से संपर्क नहीं करती और अपने निजी नंबर का इस्तेमाल काम के लिए नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए ही होता है। कृपया सतर्क रहें और उस नंबर से संपर्क ना करें। अगर आपको कुछ अजीब लगे तो तुरंत मेरी टीम को बता दें।'
हीरामंडी
आखिरी बार 'हीरामंडी' में दिखी थीं अदिति
काम के मोर्चे पर बात करें तो अदिति आखिरी बार वेब सीरीज 'हीरामंडी' में दिखी थीं, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। इसमें उनके काम की बड़ी तारीफ हुई थी, वहीं उनकी 'गजगामिनी चाल' भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही थी। उनकी तुलना मीना कुमारी से होने लगी थी। अदिति ने 'हीरामंडी' में बिब्बोजान का किरदार निभाया था। उन्होंने अपने डांस नंबर 'सैयां हट्टो जाओ' से भी दर्शकों का ध्यान खूब आकर्षित किया था।
आगामी फिल्म
पंकज त्रिपाठी के साथ 'मनुरंजन' लेकर आ रहीं अदिति
अदिति 'मनुरंजन' नाम की एक फिल्म लेकर आ रही हैं, जिसमें पहली बार उनके जोड़ीदार पंकज त्रिपाठी होंगे। वरुण वी शर्मा इस फिल्म के निर्देशक हैं। इसमें पारिवारिक ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें पंकज के साथ अदिति भी कॉमेडी का छौंक लगाती दिखेंगी। अदिति और पंकज की बेमेल जोड़ी इस फिल्म का मुख्य आकर्षण होगी। इसके अलावा निर्देशक इम्तियाज अली की वेब सीरीज 'ओ साथी रे' उनके पास है, जिसमें अर्जुन रामपाल और अविनाश तिवारी भी अहम भूमिका में हैं।