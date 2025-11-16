अदिति राव हैदरी की फर्जी व्हाट्सऐप प्रोफाइल बनाकर की जा रही थी ठगी, जानिए पूरा मामला 

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने प्रशंसकों को चेतावनी दी है कि उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके एक फर्जी व्हाट्सऐप प्रोफाइल बनाई गई थी। इस प्रोफाइल से लोगों और विज्ञापन कंपनियों को मैसेज भेजकर ठगी की जा रही थी। अदिति ने सभी से सतर्क रहने और ऐसे धोखेबाजों से बचने की अपील की है। अदिति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर पूरा मामला बताते हुए अपने प्रशंसकों को आगाह किया है।

आगाह अदिति ने दी प्रशंसकों को चेतावनी अदिति ने प्रंशसकों और फोटोग्राफरों को चेतावनी दी है कि कोई उनके नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज रहा है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने निजी नंबर से किसी से भी काम के लिए संपर्क नहीं करतीं। प्रशसकों से उनका अनुरोध है कि केवल उनकी आधिकारिक टीम के जरिए ही संपर्क करें। अदिति ने कहा कि अगर किसी को उस शख्स से कोई मैसेज मिले तो सीधे उनकी टीम से ही बात करें।

पोस्ट मेरा हर काम मेरी टीम के जरिए होता है- अदिति अदिति ने लिखा, 'आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कोई मेरा नाम और फोटो का इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप पर फोटोग्राफरों को मैसेज भेज रहा है। ये मैं नहीं हूं। मैं ऐसे किसी से संपर्क नहीं करती और अपने निजी नंबर का इस्तेमाल काम के लिए नहीं करती। सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए ही होता है। कृपया सतर्क रहें और उस नंबर से संपर्क ना करें। अगर आपको कुछ अजीब लगे तो तुरंत मेरी टीम को बता दें।'