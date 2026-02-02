शूटिंग

दोहरी सुरक्षा के बीच इस दिन से शुरू होगी 'गोलमाल 5' की शूटिंग

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गोलमाल 5' की क्रिएटिव टीम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया, "फिल्म की शूटिंग 15 फरवरी के बाद मुंबई में शुरू होनी थी। शूटिंग की तारीख में बदलाव की कोई सूचना नहीं मिली है। यह अब शेट्टी और पुलिस से मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा।" अंदरूनी सूत्र ने बताया कि अगर निर्देशक सेट पर पहुंचते हैं, तो करीब 60 लोगों की सुरक्षा टीम तैनात होगी। इनमें स्थानीय पुलिस और रोहित के निजी बॉडीगार्ड शामिल हाेंगे।