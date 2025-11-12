'खतरों के खिलाड़ी 15' के साथ फिर लौटेंगे रोहित शेट्टी, इस टीवी अभिनेता को मिला प्रस्ताव
क्या है खबर?
मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी का स्टंट आधारित शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने नए सीजन के साथ जल्द लौटने वाला है। निर्माताओं ने नए सीजन पर काम भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में निर्माताओं ने टीवी अभिनेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल, सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इसलिए 'खतरों के खिलाड़ी 15' पर काम तेज हो गया है। जानिए किन सितारों से संपर्क किया जा चुका है।
प्रस्ताव
अब तक इन सितारों को मिल चुका प्रस्ताव
टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के लिए बसीर अली, अभिषेक बजाज और नेहल चुडासमा को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दर्शकों ने इन तीनों सितारों को 'बिग बॉस 19' में देखा है। अभिषेक इसी हफ्ते शो से बाहर हुए हैं। ताजा जानकारी है कि निर्माताओं ने अभिनेता शोएब इब्राहिम को प्रस्ताव भेजा है क्योंकि शो अगले साल जनवरी, 2026 में शानदार वापसी के लिए तैयार है। हालांकि, इन रिपोर्ट्स पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।
शोएब
पत्नी दीपिका का ख्याल रख रहे शोएब
शोएब ने भी 'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रस्ताव को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। वह पिछले काफी समय से पत्नी और टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ का ख्याल रखने में व्यस्त हैं। बता दें कि दीपिका पिछले कई महीनों से लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। सर्जरी के बावजूद उन्हें इस बीमारी से पूरी तरह निजात नहीं मिला है। इस बीच प्रशंसकों को उस पल का इंतजार है, जब दीपिका और शाेएब की टीवी पर वापसी होगी।