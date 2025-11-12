'खतरों के खिलाड़ी 15' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@itsrohitshetty)

'खतरों के खिलाड़ी 15' के साथ फिर लौटेंगे रोहित शेट्‌टी, इस टीवी अभिनेता को मिला प्रस्ताव

लेखन ज्योति सिंह 05:30 pm Nov 12, 202505:30 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक रोहित शेट्‌टी का स्टंट आधारित शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने नए सीजन के साथ जल्द लौटने वाला है। निर्माताओं ने नए सीजन पर काम भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में निर्माताओं ने टीवी अभिनेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल, सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इसलिए 'खतरों के खिलाड़ी 15' पर काम तेज हो गया है। जानिए किन सितारों से संपर्क किया जा चुका है।