'बिग बॉस 19' से निकलते ही बसीर अली के हाथ लगा नया प्रोजेक्ट, प्रशंसक हुए उत्साहित
क्या है खबर?
एकता कपूर के शो 'कुंडली भाग्य' से अभिनय की शुरुआत करने वाली बसीर अली के हाथ नया प्रोजेक्ट लगा है। इस खबर ने उनके प्रशंसकों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आगामी प्रोजेक्ट में उनके साथ मशहूर टीवी अभिनेत्री ईशा मालवीय नजर आएंगी, जो 'बिग बॉस 17' का हिस्सा भी रह चुकी हैं। बसीर जब से 'बिग बॉस 19' से बाहर आए हैं, उनके प्रशंसकों को उनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार था।
म्यूजिक वीडियो
ईशा के साथ म्यूजिक वीडियो करेंगे बसीर
टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बसीर और ईशा को कथित तौर पर एक म्यूजिक वीडियो के लिए साथ लाया गया है। यह गाना भावनाओं से भरपूर होने का वादा करता है। यह पहला मौका होगा जब प्रशंसक, बसीर और ईशा को एक साथ स्क्रीन साझा करते देखेंगे। लोगों ने अभी से सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करना शुरू कर दिया है। हालांकि बसीर और ईशा के आगामी म्यूजिक वीडियो पर निर्माताओं का आधिकारिक बयान आना बाकी है।
November 12, 2025
बसीर के बेघर होने पर भड़के थे लोग
'रोडीज राइजिंग' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बसीर इस शो के पहले रनर-अप थे। इसके बाद उन्होंने सनी लियोनी का शो 'स्प्लिट्सविला 10' अपने नाम किया। सलमान खान के 'बिग बॉस 19' में जब बसीर ने हिस्सा लिया तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि वह शो के विजेता बनेंगे। 2 हफ्ते पहले कम वोट मिलने से बसीर को बेघर होना पड़ा। इस बात से उनके चाहने वाले निर्माताओं पर बुरी तरह भड़क गए थे।