बसीर अली के हाथ लगा नया प्रोजेक्ट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@baseer_bob)

'बिग बॉस 19' से निकलते ही बसीर अली के हाथ लगा नया प्रोजेक्ट, प्रशंसक हुए उत्साहित

लेखन ज्योति सिंह 05:21 pm Nov 12, 202505:21 pm

एकता कपूर के शो 'कुंडली भाग्य' से अभिनय की शुरुआत करने वाली बसीर अली के हाथ नया प्रोजेक्ट लगा है। इस खबर ने उनके प्रशंसकों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आगामी प्रोजेक्ट में उनके साथ मशहूर टीवी अभिनेत्री ईशा मालवीय नजर आएंगी, जो 'बिग बॉस 17' का हिस्सा भी रह चुकी हैं। बसीर जब से 'बिग बॉस 19' से बाहर आए हैं, उनके प्रशंसकों को उनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार था।