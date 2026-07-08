क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' पर रॉबर्ट पैटिनसन का बड़ा खुलासा, बोले- मेरा किरदार 'ट्वाइलाइट' के जैकब जैसा मनोरंजन Jul 08, 2026

मशहूर हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म 'द ओडिसी' में अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन 'एंटिनोस' का एक बेहद खास और चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में MTV UK को दिए एक इंटरव्यू में पैटिनसन ने अपने इस रोल को लेकर एक दिलचस्प तुलना की। उन्होंने बताया कि यह किरदार उन्हें उनकी सुपरहिट फिल्म सीरीज़ 'ट्वाइलाइट' के लोकप्रिय कैरेक्टर 'जैकब' की याद दिलाता है। पैटिनसन ने कहा, "यह कुछ हद तक 'ट्वाइलाइट' के जैकब जैसा ही है।" उनके कहने का मतलब यह था कि जब फिल्म में उनका किरदार 'एंटिनोस' मुख्य किरदार पेनेलोप का दिल जीतने की कोशिश करेगा, तो दर्शक शायद उसकी इस कोशिश को देखकर उसे ही पसंद करने लगेंगे और कहानी में उसका समर्थन करेंगे।