युजवेंद्र चहल को अनफॉलो करने के बाद किसके साथ दिखीं RJ महवश? तस्वीर ने खींचा ध्यान

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Feb 03, 202610:21 am

क्या है खबर?

युजवेंद्र चहल की निजी जिंदगी हमेशा से लोगों का ध्यान खींचती आई है। धनश्री वर्मा से तलाक के बाद भी उनकी लव लाइफ को लेकर चर्चाएं थम नहीं रही हैं। एक वक्त था जब RJ महवश के साथ उनका नाम खूब जोड़ा गया। अब सोशल मीडिया गतिविधि से फैंस को पता चला कि दोनों ने इंस्टाग्राम से एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इस बीच, महवश को अभिनेता मिहिर आहूजा के साथ देखा गया जिससे वह खबरों में छा गईं।