RJ बालाजी की 'करुप्पु' का जलवा, 8 महीने की देरी के बाद भी दुनिया भर में किए 300 करोड़ पार

फिल्म की कहानी में देवता बनता है वकील, करता है लिवर ट्रांसप्लांट में मदद

फिल्म की कहानी एक ऐसे रक्षक देवता पर आधारित है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वकील का रूप धारण करता है।

वह एक छोटी बच्ची की जान बचाने में जुट जाता है, जिसे लिवर ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। फिल्म में RJ बालाजी के साथ तृषा कृष्णन और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं।

इस फिल्म को इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों और पूरी टीम का भरपूर सहयोग मिला। 'ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स' ने खास तौर पर उन सभी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल भरे दौर में भी इस प्रोजेक्ट पर भरोसा बनाए रखा और फिल्म का साथ नहीं छोड़ा।