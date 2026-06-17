RJ बालाजी की 'करुप्पु' का जलवा, 8 महीने की देरी के बाद भी दुनिया भर में किए 300 करोड़ पार
RJ बालाजी की फैंटेसी एक्शन फिल्म 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा दी है। रिलीज के महज 25 दिनों में ही फिल्म ने दुनिया भर से 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
यह फिल्म 15 मई को पर्दे पर आई थी। खास बात यह है कि फिल्म की रिलीज में 8 महीने की देरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इसने यह मुकाम हासिल किया।
दरअसल, यह देरी एक बड़े आर्थिक नुकसान की वजह से हुई थी। इस फिल्म को 'ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स' ने बनाया है और इसका तेलुगु वर्जन 'वीरभद्रुडु' नाम से रिलीज हुआ था।
फिल्म की कहानी में देवता बनता है वकील, करता है लिवर ट्रांसप्लांट में मदद
फिल्म की कहानी एक ऐसे रक्षक देवता पर आधारित है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वकील का रूप धारण करता है।
वह एक छोटी बच्ची की जान बचाने में जुट जाता है, जिसे लिवर ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। फिल्म में RJ बालाजी के साथ तृषा कृष्णन और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं।
इस फिल्म को इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों और पूरी टीम का भरपूर सहयोग मिला। 'ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स' ने खास तौर पर उन सभी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल भरे दौर में भी इस प्रोजेक्ट पर भरोसा बनाए रखा और फिल्म का साथ नहीं छोड़ा।