रितेश देशमुख से क्यों खफा हुए लोग? अभिनेता को पोस्ट के जरिए मांगनी पड़ी माफी

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रितेश देशमुख ने विवाद पर दी सफाई

अभिनेता ने लिखा, ''राजा शिवाजी' की सफलता का जश्न मनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने एक समारोह आयोजित किया था। इससे जुड़ा मेरा एक वीडियो सामने आया है। मैं विनम्रता पूर्वक स्पष्ट करना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाली टी-शर्ट जश्न मनाते वक्त मेरा उन्हें अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था।' अभिनेता ने बताया कि उन्होंने फिल्म प्रमोशन के लिए टी-शर्ट पहनी थी। उसके बाद कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन वह टी-शर्ट बदलना भूल गए।