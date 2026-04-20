'राजा शिवाजी' के ट्रेलर में मराठा योद्धा का शौर्य, संजय दत्त से भिड़े रितेश देशमुख

मराठा गौरव और अदम्य साहस की ऐतिहासिक महागाथा ' राजा शिवाजी ' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में रितेश देशमुख न केवल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि उन्होंने निर्देशन की कमान संभालते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके स्वराज्य के सपने को बड़े पर्दे पर बेहद भव्यता के साथ उतारा है। अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और संजय दत्त जैसे सितारों की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक गाथा को और खास बना दिया है।

भूमिका खुद लिखी पटकथा, खुद किया निर्देशन और खुद 'राजा शिवाजी' बने रितेश बता दें कि रितेश ने न सिर्फ इस फिल्म का निर्देशन किया है, बल्कि इसकी पटकथा भी उन्होंने खुद ही लिखी है, वहीं फिल्म का दारोमदार भी उन्हीं के कंधों पर है। ट्रेलर में रितेश देशमुख को शिवाजी महाराज के अवतार में देख प्रशंसक गदगद हैं। फिल्म के विजुअल्स और युद्ध के दृश्य मुगल काल के उस दौर को जीवंत कर देते हैं। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के खिलाफ जीत और उनकी रणनीतिक शक्ति को समर्पित है।

सामना आमने-सामने होंगे रितेश और संजय दत्त फिल्म का ट्रेलर छत्रपति शिवाजी महाराज (रितेश देशमुख) और क्रूर मुगल सेनापति अफजल खान (संजय दत्त) के बीच के ऐतिहासिक टकराव की झलक पेश करता है। तलवारबाजी और जोरदार एक्शन दृश्यों ने फिल्म के प्रति रोमांच बढ़ा दिया है। ट्रेलर शिवाजी महाराज के उस अटूट संकल्प को दिखाता है, जहां वो अपने क्षेत्र में 'स्वराज्य' (स्व-शासन) लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन, शिवाजी महाराज के भाई संभाजी शाहजी भोसले की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

Advertisement

पुष्टि फिल्म में सलमान खान की भव्य एंट्री रितेश ने आखिरकार उन कयासों पर भी विराम लगा दिया है, जिनमें सलमान खान के फिल्म का हिस्सा होने की बात कही जा रही थी। रितेश ने मोहर लगा दी कि सलमान 'राजा शिवाजी' में एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका में नजर आएंगे। इवेंट के दौरान जैसे ही रितेश ने सलमान की मौजूदगी की पुष्टि की, वहां मौजूद अभिषेक बच्चन की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। ये खास पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Advertisement