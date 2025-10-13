ऋषभ शेट्टी ने दर्द में शूट किया था 'कांतारा चैप्टर 1' का क्लाइमैक्स, खुद दिखाई हालत
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज इस फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। खासतौर पर फिल्म के क्लाइमैक्स की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इस बीच, अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने सूजे हुए पैर और पूरी थकान के बावजूद क्लाइमैक्स की शूटिंग की थी। अभिनेता ने अपने पैरों की झलक भी दिखाई है।
ऋषभ ने एक्स अकाउंट पर सूजे हुए पैरों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'ये क्लाइमैक्स शूटिंग के वक्त की है, सूजा पैर, थका हुआ शरीर, लेकिन आज क्लाइमैक्स कुछ ऐसा बन गया, जिसे देखने के बाद लोग सराहना कर रहे हैं। ये सिर्फ उस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से हो सका है, जिस पर हम यकीन रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।' बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' ने भारत में कुल 478.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
Climax shooting ನ ಸಮಯ … ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲು , ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದ ದೇಹ.. ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ.. ಇದು ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ..— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 13, 2025
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ್ಯಪಡಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..
This was during the climax shoot , a swollen leg, an… pic.twitter.com/JJadywiaXN