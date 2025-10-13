ऋषभ शेट्‌टी ने साझा की पोस्ट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rishabshettyofficial)

ऋषभ शेट्‌टी ने दर्द में शूट किया था 'कांतारा चैप्टर 1' का क्लाइमैक्स, खुद दिखाई हालत

लेखन ज्योति सिंह 12:32 pm Oct 13, 202512:32 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज इस फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। खासतौर पर फिल्म के क्लाइमैक्स की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इस बीच, अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने सूजे हुए पैर और पूरी थकान के बावजूद क्लाइमैक्स की शूटिंग की थी। अभिनेता ने अपने पैरों की झलक भी दिखाई है।