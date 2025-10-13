LOADING...
सनी देओल पहुंचे अमृतसर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

सनी देओल ने अमृतसर में उठाया समोसे और पकौडे़ का उठाया लुत्फ, साझा किया मजेदार वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Oct 13, 2025
11:53 am
क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल वैसे तो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक मजेदार वीडियो साझा किया, जिसने उनके चाहने वालों का दिन बना दिया है। वीडियो में उन्हें एक दुकान पर बैठकर गरमा-गरम चाय के साथ समोसे और पनीर पकौड़े का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल, सनी 13 अक्टूबर को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ बेटे करण देओल और पत्नी पूजा देओल भी मौजूद रहीं।

प्रतिक्रिया

सनी की वीडियो पर फैंस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

सनी ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को साझा किया है, जिसमें वह समोसे और पनीर पकौड़े को खाते नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, "मैं चटनी नहीं खाता हूं, इससे समोसे का स्वाद चला जाता है।" वीडियो साझा करते हुए अभिनेता ने लिखा, 'अच्छा खाओ स्वस्थ रहो हा हा हा।' वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'क्या बात है सनी सर चाय के साथ पकौड़े।' दूसरे ने लिखा, 'देसी हीरो देसी खाना।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

वर्कफ्रंट

इस फिल्म में नजर आएंगे सनी 

काम की बात करें तो सनी इस वक्त अपनी आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। ये फिल्म अगले साल जनवरी, 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह जैसे सितारे नजर आएंगे। इसके अलावा सनी फिल्म 'लाहौर: 1947' और नितेश तिवारी की निर्देशित फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे।