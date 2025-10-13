सनी देओल पहुंचे अमृतसर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

सनी देओल ने अमृतसर में उठाया समोसे और पकौडे़ का उठाया लुत्फ, साझा किया मजेदार वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 11:53 am Oct 13, 202511:53 am

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल वैसे तो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक मजेदार वीडियो साझा किया, जिसने उनके चाहने वालों का दिन बना दिया है। वीडियो में उन्हें एक दुकान पर बैठकर गरमा-गरम चाय के साथ समोसे और पनीर पकौड़े का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल, सनी 13 अक्टूबर को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ बेटे करण देओल और पत्नी पूजा देओल भी मौजूद रहीं।