'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rishabshettyofficial)

'कांतारा चैप्टर 1' की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, बाहुबली-दंगल समेत इन फिल्माें का टूटा रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Oct 13, 202509:38 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' हर दिन अपनी कमाई से निर्माताओं को चौंका रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे कर चुकी इस फिल्म की खुमारी दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोली रही है। फिल्म को लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है, जिसकी बदौलत इसने प्रभास की 'बाहुबली- द बिगनिंग' और आमिर खान की 'दंगल' समेत कई फिल्माें की कमाई को पीछे छोड़ दिया है।