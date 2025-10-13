'कांतारा चैप्टर 1' की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, बाहुबली-दंगल समेत इन फिल्माें का टूटा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' हर दिन अपनी कमाई से निर्माताओं को चौंका रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे कर चुकी इस फिल्म की खुमारी दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोली रही है। फिल्म को लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है, जिसकी बदौलत इसने प्रभास की 'बाहुबली- द बिगनिंग' और आमिर खान की 'दंगल' समेत कई फिल्माें की कमाई को पीछे छोड़ दिया है।
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' ने वीकेंड पर लगाई ऊंची छलांग
सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने दूसरे रविवार, यानी 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 39 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। दिलचस्प बात ये है कि 10वें दिन भी इसका कलेक्शन 39 करोड़ रुपये था। इसी के साथ ऋषभ की फिल्म ने भारत में कुल 478.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 'कांतारा चैप्टर 1' ने इस धांसू कमाई के साथ 'बाहुबली- द बिगनिंग' (420 करोड़ रुपये) और 'दंगल' (387.38 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।
रिकॉर्ड
इन फिल्माें को भी चटाई धूल
'कांतारा चैप्टर 1' ने प्रभास की 'सालार- पार्ट 1' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी भारत में कमाई लगभग 406 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा रजनीकांत की 'जेलर' (348.55 करोड़ रुपये) और रणबीर कपूर की 'संजू' (342.57 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड भी टूटा है। अब 'कांतारा चैप्टर 1' का अगला निशाना विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।