शाहरुख खान इस साल नहीं करेंगे दिवाली पर पार्टी

शाहरुख खान और आयुष्मान खुराना की दिवाली पार्टी रद्द, वजह भी जान लीजिए

लेखन नेहा शर्मा 09:47 am Oct 17, 202509:47 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड सितारे दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खासकर शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सितारे इस मौके पर भव्य पार्टी का आयोजन करते हैं, जिनमें इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग शामिल होते हैं। हालांकि, इस बार चीजें कुछ अलग हैं। खबर है कि शाहरुख इस साल दिवाली पर कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। उधर आयुष्मान खुराना की दिवाली पार्टी में भी सितारों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस साल उनके घर भी ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा।