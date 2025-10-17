शाहरुख खान और आयुष्मान खुराना की दिवाली पार्टी रद्द, वजह भी जान लीजिए
क्या है खबर?
बॉलीवुड सितारे दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खासकर शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सितारे इस मौके पर भव्य पार्टी का आयोजन करते हैं, जिनमें इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग शामिल होते हैं। हालांकि, इस बार चीजें कुछ अलग हैं। खबर है कि शाहरुख इस साल दिवाली पर कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। उधर आयुष्मान खुराना की दिवाली पार्टी में भी सितारों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस साल उनके घर भी ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा।
कारण
शाहरुख का घर मन्नत बना वजह
हिन्दुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक, शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने इस खबर की पुष्टि की है कि सुपरस्टार इस साल भी कोई पार्टी नहीं देंगे। वजह है कि शाहरुख के बंगले मन्नत में काम चल रहा है। फिलहाल शाहरुख अपने परिवार के साथ एक किराए के घर पर रह रहे हैं, जो रकुल प्रीत सिंह के पति जैकी भगनानी का है। बता दें कि हर साल दिवाली पर शाहरुख का मन्नत दुल्हन सा सजता है।
आयुष्मान खुराना भी नहीं देंगे कोई पार्टी
आयुष्मान खुराना ने साल 2024 में भी अपने घर पर बड़ी दिवाली पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की थी। आयुष्मान और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप की ये पार्टी खूब चर्चा में रही थी। हालांकि, इस बार आयुष्मान भी कोई पार्टी होस्ट नहीं करेंगे। कारण है उनकी फिल्म थामा, जो दवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ऐसे में अभिनेता का पूरा ध्यान अपनी इसी फिल्म के प्रचार-प्रसार पर लगा है।