'हीरामंडी' के बाद ऋचा चड्ढा का नया धमाका, अब OTT पर जासूस बनकर सुलझाएंगी हत्या की गुत्थी मनोरंजन Jul 08, 2026

संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में अपनी बेहतरीन अदाकारी से वाहवाही लूट चुकीं अभिनेत्री ऋचा चड्ढा अब एक बिल्कुल नए और अनदेखे अंदाज में नजर आने वाली हैं। ऋचा जल्द ही अपनी अगली OTT क्राइम थ्रिलर सीरीज में एक जासूस का किरदार निभाती देंगी। इस पूरी सीरीज की कहानी उनके ही किरदार के इर्द-गिर्द बुनी गई है और इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। पर्दे पर हमेशा बोल्ड और लीक से हटकर किरदार चुनने वाली ऋचा के करियर के लिए ये जासूसी रोल एक नई और बेहद रोमांचक दिशा साबित होने वाला है।