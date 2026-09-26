रीति तिवारी की बदतमीजी पर भड़के गायक एकम बावा, बोले- सुधर जाओ; वरना पोल खोल दूंगा

एकम बावा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर दावा किया कि रीति उनकी मां संग उनके रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ थीं।

उनके मुताबिक, दोनों 2020 से 2022 तक लिव-इन में रहे और फिर शादी कर ली। सबूत के तौर पर उन्होंने मां-बेटी के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं।

एकम बोले, "जिस लड़की के पास 4-5 लाख रुपये के महंगे हैंडबैग्स हों और जो लग्जरी गाड़ियों में घूमती हो, उसका इस तरह का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है।"