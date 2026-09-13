काजी तौकीर के फैन हुए सलमान खान

'बिग बॉस 20' में छाए काजी तौकीर, सलमान खान ने जॉन ट्रावोल्टा से की तुलना

लेखन नेहा शर्मा 01:40 pm Sep 13, 202601:40 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के पहले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में काजी तौकीर भावुक हो गए। शो के होस्ट सलमान खान ने उनकी जमकर तारीफ की और उन्हें घर का 'रॉकस्टार' बताया। सलमान ने काजी के करियर में आए संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने काजी के सफर की तुलना हॉलीवुड अभिनेता जॉन ट्रावोल्टा और बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल के सफर से की। इस दौरान अपने संघर्ष और अब तक के सफर को याद कर काजी तौकीर भावुक हो गए।