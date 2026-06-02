रिया चक्रवर्ती ने बताया कि बीते 4 सालों में कैसे बदली जिंदगी, बोलीं- बुरे वक्त ने बनाया समझदार

रिया गहरे सदमे से ऐसे निकलीं बाहर

रिया का मानना है कि 4 साल तक चली थेरेपी ने उन्हें अपने गहरे सदमे से बाहर आने और खुद को जमीन से जोड़े रखने में बहुत सहायता दी है।

वह उन दोस्तों की तारीफ करती हैं, जो उनके साथ हर पल खड़े रहे और कहती हैं, 'जो लोग उस बुरे दौर में मेरे साथ रहे, वही अब मेरे सबसे भरोसेमंद और प्यारे साथी बन गए हैं।'

साल 2020 ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला था, लेकिन अब वह अपने जीवन में प्यार को और खुलकर अपनाने की उम्मीद रखती हैं।