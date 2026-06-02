रिया चक्रवर्ती ने बताया कि बीते 4 सालों में कैसे बदली जिंदगी, बोलीं- बुरे वक्त ने बनाया समझदार
रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने जीवन के उन बदलावों के बारे में बात की है, जो साल 2020 के बाद आए। उस मुश्किल समय में उन्हें लोगों की कड़ी आलोचना और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
रिया कहती हैं कि अब वह यकीनन पहले से ज्यादा समझदार बन गई हैं और उन्होंने बुरे समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है।
इतना सब कुछ सहने के बावजूद, रिया आज भी दया और प्यार में अपना विश्वास बनाए हुए हैं।
रिया गहरे सदमे से ऐसे निकलीं बाहर
रिया का मानना है कि 4 साल तक चली थेरेपी ने उन्हें अपने गहरे सदमे से बाहर आने और खुद को जमीन से जोड़े रखने में बहुत सहायता दी है।
वह उन दोस्तों की तारीफ करती हैं, जो उनके साथ हर पल खड़े रहे और कहती हैं, 'जो लोग उस बुरे दौर में मेरे साथ रहे, वही अब मेरे सबसे भरोसेमंद और प्यारे साथी बन गए हैं।'
साल 2020 ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला था, लेकिन अब वह अपने जीवन में प्यार को और खुलकर अपनाने की उम्मीद रखती हैं।