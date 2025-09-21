सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती बोलीं- उसे खोने का अफसोस तक नहीं मना पाई
क्या है खबर?
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती का नाम खूब सुर्खियों में रहा। चारों ओर उनकी खूब छीछालेदर हुई। उन्हें सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। न सिर्फ रिया, बल्कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत उनका पूरा परिवार लोगों के निशाने पर रहा। हाल ही में रिया ने एक बातचीत में सुशांत के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें अभिनेता की मौत का अफसोस तक मनाने का वक्त नहीं मिला।
दिल की बात
जो उसका सबसे करीबी था, सबसे बड़ा नुकसान उसी का हुआ- रिया
NDTV के हालिया कार्यक्रम में रिया ने कहा, "वो समय वास्तव में बहुत मुश्किल था। हर किसी ने मुझे लेकर धारणाएं बनाईं। मेरे बारे में अनाप-शनाप बातें कहीं। असल में दुख या अफसोस करने का समय तो मुझे मिला ही नहीं। जो उसका सबसे करीबी था, सबसे बड़ा नुकसान तो उसी का हुआ। मैं शोक तक नहीं मना पाई। खैर, ये अफसोस कभी खत्म नहीं होता, उस समय गुस्सा आया था कि लोग इतनी सी बात नहीं समझ रहे।"
राहत
...जब रिया को मिली क्लीन चिट
रिया ने उस पल को याद किया, जब CBI ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी। वो बोलीं, "एक दिन मेरी मां ने कहा देखो टीवी पर बता रहे हैं कि तुम्हें क्लीन चिट मिल गई। मैंने कहा मां जब तक हमारे वकील हमें जानकारी नहीं दे देते, हम किसी खबर पर यकीन नहीं कर सकते। जब हमें पता चला कि ये खबर पक्की है तो हम सभी बेहद भावुक हो गए, क्योंकि अब हमारी जिंदगी बदल चुकी थी।"
चिंता
अपने लिए नहीं, माता-पिता के लिए खुश थीं रिया
रिया कहती हैं, "जब मुझे क्लीन चिट मिली मैं खुश नहीं थी, क्योंकि अंत में मैं जानती थी कि मेरा कोई करीबी अब इस दुनिया में नहीं है और इसे कोई बदल नहीं सकता। ना ही वो लौट सकता है, लेकिन मैं अपने माता-पिता के लिए चिंता मुक्त थी। वह समाज में रहते हैं और लोगों का सामना करते हैं। उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल थीं। मैंने सोचा कि शायद अब वो बेफिक्र होकर घूम सकते हैं।"
मामला
रिया की गिरफ्तारी, जमानत और क्लोजर रिपोर्ट
8 सितंबर 2020 को सुशांत की मौत के मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया था और 7 अक्टूबर, 2020 को जमानत मिलने से पहले उन्हें लगभग 28 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था। कई सालों तक यह मामला चला, वहीं आखिकरकार 22 मार्च, 2025 को CBI ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें रिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, वहीं सुशांत की मौत की आत्महत्या के रूप में पुष्टि की गई।