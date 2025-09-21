सुकेश चंद्रशेखर मामले में राहत के लिए अब जैकलीन फर्नांडिस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम जब से महाठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसा है, वो लगातार कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रही हैं। पिछली बार इसी साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में राहत के लिए दाखिल की गई उनकी याचिका खरिज कर दी गई थी और अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैकलीन ने 200 करोड़ रुपये के इस ठगी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है

कमूक जैकलीन ने क्या दी दलील? जैकलीन ने अदालत में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ ED की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। जैकलीन ने उस FIR को रद्द करने की गुहार लगाई है, जिसके आधार पर सुकेश और उसके खिलाफ ED जांच कर रहा है। अभिनेत्री की दलील है कि FIR ही सही तथ्यों पर आधारित नहीं है।

सुनवाई 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट उधर जांच एजेंसी ED का कहना है कि सुकेश के आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद अभिनेत्री ने उनसे महंगे तोहफे और गहने स्वीकार किए। अभिनेत्री सुकेश के लगातार संपर्क में थीं। जैकलीन की इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब 22 सितंबर काे करेगा। फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि क्या हाई कोर्ट जैकलीन को कोई राहत देता है या मामला निचली अदालत में ही आगे बढ़ेगा।