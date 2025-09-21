सुकेश चंद्रशेखर मामले में राहत के लिए अब जैकलीन फर्नांडिस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
क्या है खबर?
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम जब से महाठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसा है, वो लगातार कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रही हैं। पिछली बार इसी साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में राहत के लिए दाखिल की गई उनकी याचिका खरिज कर दी गई थी और अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैकलीन ने 200 करोड़ रुपये के इस ठगी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी थी जैकलीन की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीती 3 जुलाई को इस 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका खारिज की दी थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला केवल सुनवाई के दौरान निचली अदालत में ही हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को सह-आरोपी बनाया है।
कमूक
जैकलीन ने क्या दी दलील?
जैकलीन ने अदालत में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ ED की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। जैकलीन ने उस FIR को रद्द करने की गुहार लगाई है, जिसके आधार पर सुकेश और उसके खिलाफ ED जांच कर रहा है। अभिनेत्री की दलील है कि FIR ही सही तथ्यों पर आधारित नहीं है।
सुनवाई
22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
उधर जांच एजेंसी ED का कहना है कि सुकेश के आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद अभिनेत्री ने उनसे महंगे तोहफे और गहने स्वीकार किए। अभिनेत्री सुकेश के लगातार संपर्क में थीं। जैकलीन की इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब 22 सितंबर काे करेगा। फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि क्या हाई कोर्ट जैकलीन को कोई राहत देता है या मामला निचली अदालत में ही आगे बढ़ेगा।
अपराध
जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर
बता दें कि सुकेश 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। उसके जैकलीन के साथ रिश्ते में होने की अफवाह थी। हालांकि, अभिनेत्री ने बार-बार सुकेश के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया है। वह इस मामले में सह-आरोपी हैं और ED ने इस बाबत उनसे कई बार पूछताछ भी की है। जैकलीन और सुकेश की रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।