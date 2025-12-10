LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रेमो डिसूजा की नई फिल्म का ऐलान, RJ महवश पर लगा दांव; जानिए कौन होगा हीरो
रेमो डिसूजा की नई फिल्म का ऐलान, RJ महवश पर लगा दांव; जानिए कौन होगा हीरो
रेमो डिसूजा की नई फिल्म का ऐलान

रेमो डिसूजा की नई फिल्म का ऐलान, RJ महवश पर लगा दांव; जानिए कौन होगा हीरो

लेखन ज्योति सिंह
Dec 10, 2025
01:36 pm
क्या है खबर?

मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आगामी फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' का टीजर वीडियो जारी करते हुए कलाकारों का खुलासा किया है। इस फिल्म के जरिए रेमो ने RJ महवश पर दांव लगाया है। RJ महवश वहीं हैं, जो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड के तौर पर खूब चर्चा बटोर चुकी हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म में वह किस हीरो संग दिखेंगी।

फिल्म

जितेंद्र कुमार संग जमेगी महवश की जोड़ी

फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' के टीजर में अभिनेता जितेंद्र कुमार का वॉयस ओवर सुनाई दे रहा है। फिल्म में उन्हें गुलाब हकीम के किरदार में देखा जाएगा, जबकि महवश नगमा का किरदार निभाती दिखाई देंगी। रेमो ने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, 'गुलाब और नगमा की मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जिसकी जान कम है लेकिन जुनून ज्यादा है। गुलाब में मोहब्बत का कीड़ा है और नगमा में एक कुदरत का...' फिल्म का निर्देशन जयेश प्रधान ने किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर वीडियो

Advertisement