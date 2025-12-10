रेमो डिसूजा की नई फिल्म का ऐलान, RJ महवश पर लगा दांव; जानिए कौन होगा हीरो

रेमो डिसूजा की नई फिल्म का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:36 pm Dec 10, 202501:36 pm

मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आगामी फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' का टीजर वीडियो जारी करते हुए कलाकारों का खुलासा किया है। इस फिल्म के जरिए रेमो ने RJ महवश पर दांव लगाया है। RJ महवश वहीं हैं, जो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड के तौर पर खूब चर्चा बटोर चुकी हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म में वह किस हीरो संग दिखेंगी।