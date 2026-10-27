'रामायण' से टक्कर लेने से बचने के लिए टली अंशुमन झा की 'लकड़बग्घा 2' की रिलीज

इस देरी से 'लकड़बग्घा 2' के निर्माताओं को इसे और भी भव्य तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने की योजना बनाने का समय मिल जाएगा। रिलीज की तारीख आगे बढ़ने के बाद भी फिल्म 7 नवंबर, 2026 को बेल्जियम में 'रेजर रील फ्लैंडर्स फिल्म फेस्टिवल' में प्रीमियर होगी।

इसका निर्माण 'फर्स्ट रे फिल्म्स' ने किया है और ये लॉस एंजिल्स में 'अमेरिकन फिल्म मार्केट' (AFM) में अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा जारी रखेगी।