मनिंदर बुट्टर ने मंत्री के 'पिट के गया' वाले दावे पर तोड़ी चुप्पी, बोले- सबूत दिखाएं

मनिंदर सोमवार को इंस्टाग्राम पर लाइव आए और इस विवाद पर अपनी निराशा जताई। गायक ने बताया कि उन्होंने 2019 में उत्तराखंड के कार्यक्रम में एक घंटे से ज्यादा परफॉर्म किया था।

उन्होंने ये भी दावा किया कि सुबोध ने शो के दौरान गायक को पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित किया था। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि सच सामने आए। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे शो की पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें।"