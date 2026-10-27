अर्शदीप सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं

अर्शदीप सिंह बने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 01:27 pm Oct 27, 202601:27 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में ही टिम साइफर्ट (2) को आउट बड़ी सफलता दिलाई। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। आइए उनकी उपलब्धि और करियर के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।