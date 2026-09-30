'लकड़बग्घा 2' इतिहास रचने को तैयार

अंशुमन की 'लकड़बग्घा 2' बेल्जियम फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय एक्शन फ्रेंचाइजी बनी

लेखन ज्योति सिंह 02:04 pm Sep 30, 202602:04 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म 'लकड़बग्घा 2: द मंकी बिजनेस' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह बेल्जियम के प्रतिष्ठित 'रेजर रील फ्लैंडर्स फिल्म फेस्टिवल' में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुनी जाने वाली भारत की पहली एक्शन फ्रेंचाइजी बन गई है। इसे फेस्टिवल के 2026 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर चुना गया है। इससे पहले, फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल, 2026 के मार्चे डू में दिखाया गया था।