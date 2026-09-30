अंशुमन की 'लकड़बग्घा 2' बेल्जियम फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय एक्शन फ्रेंचाइजी बनी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म 'लकड़बग्घा 2: द मंकी बिजनेस' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह बेल्जियम के प्रतिष्ठित 'रेजर रील फ्लैंडर्स फिल्म फेस्टिवल' में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुनी जाने वाली भारत की पहली एक्शन फ्रेंचाइजी बन गई है। इसे फेस्टिवल के 2026 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर चुना गया है। इससे पहले, फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल, 2026 के मार्चे डू में दिखाया गया था।
प्रतिक्रिया
अंशुमन ने फिल्म के प्रीमियर को लेकर जताई खुशी
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, अंशुमन ने 'लकड़बग्घा 2' को बेल्जियम फिल्म फेस्टिवल' में प्रदर्शित करने के लिए चुने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा, "रेजर रील के इतिहास में कई एक्शन और मार्शल आर्ट फिल्में दिखाई गई हैं, लेकिन पहली बार किसी भारतीय मार्शल आर्ट फिल्म का इस महोत्सव में शामिल होना इस चयन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। हमें उम्मीद है कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एक्शन सिनेमा के लिए एक नया दरवाजा खोलेगी।"
फिल्म
'लकड़बग्घा 2' के बारे में जानिए
'लकड़बग्घा 2: द मंकी बिजनेस' भारत की पहली 'एनिमल-लवर विजिलेंटे' पर आधारित एक्शन फ्रेंचाइजी है। यह 2023 में आई फिल्म 'लकड़बग्घा' का दूसरा भाग है।
फिल्म में अंशुमन ने पशु प्रेमी अर्जुन बख्शी का मुख्य किरदार निभाया है। उनके अलावा, आदिल हुसैन, सारा जेन डियास, डेन चुपोंग, विक्रम कोचर और सनी पांग जैसे सितारे शामिल हैं।
निर्माताओं के अनुसार, फिल्म को दिवाली, 2026 के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है।